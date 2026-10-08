AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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08.10.2026 10:02:04
TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in AIXTRON SE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 08.10.2023 wurde das AIXTRON SE-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der AIXTRON SE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 33.01 EUR. Bei einem AIXTRON SE-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30.294 AIXTRON SE-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen AIXTRON SE-Anteile wären am 07.10.2026 1’152.68 EUR wert, da der Schlussstand 38.05 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +15.27 Prozent.
Insgesamt war AIXTRON SE zuletzt 4.44 Mrd. Euro wert. AIXTRON SE-Papiere wurden am 06.11.1997 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der AIXTRON SE-Aktie bei 3.03 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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