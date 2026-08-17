VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6
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17.08.2026 10:02:40
TecDAX-Papier VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel hätte eine Investition in VERBIO Vereinigte BioEnergie von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie Investoren gebracht.
Am 17.08.2016 wurden VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile an diesem Tag 5.04 EUR wert. Bei einem VERBIO Vereinigte BioEnergie-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19.861 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 603.38 EUR, da sich der Wert eines VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers am 14.08.2026 auf 30.38 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 503.38 Prozent.
Alle VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.94 Mrd. Euro. Das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier wurde am 16.10.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie auf 15.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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