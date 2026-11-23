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23.11.2026 10:02:22
TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel wäre eine Kapitalanlage in United Internet von vor einem Jahr heute wert
Wer vor Jahren in United Internet eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 23.11.2025 wurden United Internet-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 24.10 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die United Internet-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4.149 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 100.25 EUR, da sich der Wert einer United Internet-Aktie am 20.11.2026 auf 24.16 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0.25 Prozent gesteigert.
United Internet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.18 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz der United Internet-Aktie fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des United Internet-Papiers bei 12.27 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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