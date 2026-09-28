TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor einem Jahr eingebracht

Die United Internet-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 26.54 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 37.679 United Internet-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 973.62 EUR, da sich der Wert eines United Internet-Anteils am 25.09.2026 auf 25.84 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 2.64 Prozent.

Der Marktwert von United Internet betrug jüngst 4.47 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der United Internet-Anteile an der Börse XETRA war der 23.03.1998. Das United Internet-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 12.27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch