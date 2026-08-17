United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
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17.08.2026 10:02:40
TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Internet-Investment von vor 5 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die United Internet-Aktie Anlegern gebracht.
Am 17.08.2021 wurden United Internet-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 35.61 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 28.082 United Internet-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 689.13 EUR, da sich der Wert eines United Internet-Anteils am 14.08.2026 auf 24.54 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 31.09 Prozent.
Der Börsenwert von United Internet belief sich jüngst auf 4.24 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der United Internet-Anteile an der Börse XETRA war der 23.03.1998. Den ersten Handelstag begann der United Internet-Anteilsschein bei 12.27 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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