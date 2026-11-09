TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der United Internet-Aktie statt. Diesen Tag beendete die United Internet-Aktie bei 34.44 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 29.036 United Internet-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 24.70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 717.19 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 28.28 Prozent vermindert.

United Internet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.27 Mrd. Euro. Am 23.03.1998 wurden United Internet-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des United Internet-Papiers belief sich damals auf 12.27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch