United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
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05.10.2026 10:02:19
TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Internet-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen United Internet-Investment gewesen.
Am 05.10.2023 wurden United Internet-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des United Internet-Papiers betrug an diesem Tag 20.22 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die United Internet-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 494.560 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 24.08 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’909.00 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 19.09 Prozent.
Zuletzt verbuchte United Internet einen Börsenwert von 4.16 Mrd. Euro. Die United Internet-Aktie ging am 23.03.1998 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des United Internet-Papiers belief sich damals auf 12.27 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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