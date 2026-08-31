TecDAX-Papier United Internet-Aktie: Hätte sich eine Investition in United Internet von vor einem Jahr rentiert?

Am 31.08.2025 wurde das United Internet-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 27.30 EUR wert. Bei einem United Internet-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.663 United Internet-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der United Internet-Aktie auf 27.16 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99.49 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 99.49 EUR, was einer negativen Performance von 0.51 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von United Internet belief sich zuletzt auf 4.69 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der United Internet-Papiere fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des United Internet-Papiers wurde der Erstkurs mit 12.27 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch