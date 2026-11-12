TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TeamViewer von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde das TeamViewer-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die TeamViewer-Aktie bei 13.39 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die TeamViewer-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 747.105 TeamViewer-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’743.00 EUR, da sich der Wert eines TeamViewer-Anteils am 11.11.2026 auf 5.01 EUR belief. Damit wäre die Investition 62.57 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von TeamViewer belief sich zuletzt auf 760.25 Mio. Euro. Die TeamViewer-Aktie wurde am 25.09.2019 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines TeamViewer-Papiers auf 26.25 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch