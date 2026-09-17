TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor 5 Jahren eingebracht

Am 17.09.2021 wurde das TeamViewer-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 28.45 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 3.515 TeamViewer-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 6.53 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 22.93 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 77.07 Prozent verringert.

Der Börsenwert von TeamViewer belief sich zuletzt auf 1.04 Mrd. Euro. Das TeamViewer-IPO fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines TeamViewer-Anteils bei 26.25 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch