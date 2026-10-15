TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden TeamViewer-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13.77 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 72.648 TeamViewer-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 499.09 EUR, da sich der Wert einer TeamViewer-Aktie am 14.10.2026 auf 6.87 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 50.09 Prozent gleich.

TeamViewer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.10 Mrd. Euro. TeamViewer-Papiere wurden am 25.09.2019 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die TeamViewer-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 26.25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch