TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TeamViewer-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das TeamViewer-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 17.11 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 58.445 TeamViewer-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 369.08 EUR, da sich der Wert eines TeamViewer-Anteils am 12.08.2026 auf 6.32 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63.09 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte TeamViewer einen Börsenwert von 1.04 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der TeamViewer-Aktie fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der TeamViewer-Aktie wurde der Erstkurs mit 26.25 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch