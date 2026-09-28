SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
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28.09.2026 10:02:19
TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 29.60 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 33.784 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiers auf 67.20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’270.27 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 127.03 Prozent.
Alle SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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