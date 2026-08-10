SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
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|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investition
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10.08.2026 10:02:24
TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 3 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie gebracht.
Das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 21.45 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4.662 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.08.2026 387.88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 83.20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 287.88 Prozent gesteigert.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) war somit zuletzt am Markt 1.59 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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