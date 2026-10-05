TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 21.50 EUR. Wer vor 3 Jahren 10’000 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investiert hat, hat nun 465.116 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 35’813.95 EUR, da sich der Wert einer SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie am 02.10.2026 auf 77.00 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 258.14 Prozent zugenommen.

Am Markt war SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) jüngst 1.47 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch