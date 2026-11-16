TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätte eine Investition in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier an diesem Tag bei 5.48 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’825.484 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiers auf 48.30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88’170.87 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 781.71 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) einen Börsenwert von 923.28 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch