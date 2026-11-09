TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie an diesem Tag bei 24.80 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 40.323 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2026 1’782.26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 44.20 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 78.23 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) belief sich jüngst auf 844.91 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch