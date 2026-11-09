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09.11.2026 10:02:21
TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie an diesem Tag bei 24.80 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 40.323 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2026 1’782.26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 44.20 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 78.23 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) belief sich jüngst auf 844.91 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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