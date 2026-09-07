TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 3 Jahren eingebracht

Das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier bei 20.50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 48.780 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 3’531.71 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 72.40 EUR belief. Mit einer Performance von +253.17 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) zuletzt 1.38 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch