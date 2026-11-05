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05.11.2026 10:02:01
TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SMA Solar-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit SMA Solar-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die SMA Solar-Aktie bei 41.06 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2.435 SMA Solar-Aktien. Die gehaltenen SMA Solar-Aktien wären am 04.11.2026 131.88 EUR wert, da der Schlussstand 54.15 EUR betrug. Mit einer Performance von +31.88 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
SMA Solar markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.77 Mrd. Euro. Das SMA Solar-IPO fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SMA Solar-Papiers auf 48.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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