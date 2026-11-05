TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit SMA Solar-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die SMA Solar-Aktie bei 41.06 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2.435 SMA Solar-Aktien. Die gehaltenen SMA Solar-Aktien wären am 04.11.2026 131.88 EUR wert, da der Schlussstand 54.15 EUR betrug. Mit einer Performance von +31.88 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

SMA Solar markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.77 Mrd. Euro. Das SMA Solar-IPO fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SMA Solar-Papiers auf 48.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch