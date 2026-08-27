TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätte eine Investition in SMA Solar von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem SMA Solar-Papier statt. Zum Handelsende stand die SMA Solar-Aktie an diesem Tag bei 23.06 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 433.651 SMA Solar-Aktien. Die gehaltenen SMA Solar-Anteile wären am 26.08.2026 23’720.73 EUR wert, da der Schlussstand 54.70 EUR betrug. Mit einer Performance von +137.21 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

SMA Solar wurde am Markt mit 1.93 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der SMA Solar-Anteile an der Börse XETRA war der 27.06.2008. Den ersten Handelstag begann das SMA Solar-Papier bei 48.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch