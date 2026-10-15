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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

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SMA Solar-Anlage 15.10.2026 10:02:02

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätte eine Investition in SMA Solar von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätte eine Investition in SMA Solar von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SMA Solar-Aktie Anlegern gebracht.

SMA Solar
53.24 CHF -6.43%
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Vor 10 Jahren wurde das SMA Solar-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 27.58 EUR. Bei einem SMA Solar-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.626 SMA Solar-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des SMA Solar-Papiers auf 60.55 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 219.58 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 219.58 EUR, was einer positiven Performance von 119.58 Prozent entspricht.

SMA Solar wurde am Markt mit 2.17 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz des SMA Solar-Anteils fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Das SMA Solar-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 48.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: SMA Solar Technology AG
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