SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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08.10.2026 10:02:04
TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren SMA Solar-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem SMA Solar-Papier statt. Diesen Tag beendete das SMA Solar-Papier bei 35.52 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 281.532 SMA Solar-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 16’554.05 EUR, da sich der Wert eines SMA Solar-Papiers am 07.10.2026 auf 58.80 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65.54 Prozent angezogen.
Insgesamt war SMA Solar zuletzt 2.10 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des SMA Solar-Papiers fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der SMA Solar-Aktie wurde der Erstkurs mit 48.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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