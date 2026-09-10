SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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10.09.2026 10:02:28
TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in SMA Solar-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 10.09.2021 wurde die SMA Solar-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen SMA Solar-Anteile an diesem Tag bei 37.10 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die SMA Solar-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26.954 SMA Solar-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’664.42 EUR, da sich der Wert eines SMA Solar-Anteils am 09.09.2026 auf 61.75 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 66.44 Prozent angezogen.
Insgesamt war SMA Solar zuletzt 2.21 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der SMA Solar-Papiere fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die SMA Solar-Aktie bei 48.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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