TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Siltronic-Papier statt. Der Schlusskurs der Siltronic-Anteile betrug an diesem Tag 134.30 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Siltronic-Aktie investiert hat, hat nun 0.745 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 43.93 EUR, da sich der Wert eines Siltronic-Papiers am 26.10.2026 auf 59.00 EUR belief. Damit wäre die Investition 56.07 Prozent weniger wert.

Siltronic wurde am Markt mit 1.95 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch