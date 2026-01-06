Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
|Lukrative Siltronic-Anlage?
|
06.01.2026 10:02:17
TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siltronic von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Siltronic-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 1 Jahr wurde das Siltronic-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 46.70 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die Siltronic-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.141 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 117.77 EUR, da sich der Wert eines Siltronic-Anteils am 05.01.2026 auf 55.00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17.77 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Siltronic belief sich zuletzt auf 1.53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start stärker (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX stärker (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
05.01.26
|XETRA-Handel: TecDAX steigt am Montagmittag (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Börse Frankfurt: SDAX notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|12.11.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
