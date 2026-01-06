TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siltronic von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Siltronic-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 46.70 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die Siltronic-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.141 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 117.77 EUR, da sich der Wert eines Siltronic-Anteils am 05.01.2026 auf 55.00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17.77 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Siltronic belief sich zuletzt auf 1.53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch