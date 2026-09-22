Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
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22.09.2026 10:02:21
TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siltronic-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Siltronic-Aktie gebracht.
Am 22.09.2023 wurden Siltronic-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Siltronic-Aktie betrug an diesem Tag 74.25 EUR. Bei einem Siltronic-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13.468 Siltronic-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Siltronic-Aktie auf 80.60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’085.52 EUR wert. Aus 1’000 EUR wurden somit 1’085.52 EUR, was einer positiven Performance von 8.55 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Siltronic bezifferte sich zuletzt auf 2.54 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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