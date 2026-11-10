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10.11.2026 10:02:07
TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siltronic von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Siltronic eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Die Siltronic-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Siltronic-Papier an diesem Tag bei 46.28 EUR. Wer vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Siltronic-Aktie investiert hat, hat nun 216.076 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Siltronic-Aktien wären am 09.11.2026 11’365.60 EUR wert, da der Schlussstand 52.60 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 13.66 Prozent vermehrt.
Siltronic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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