Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender Sartorius vz-Einstieg?
|
25.08.2026 10:02:17
TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sartorius vz von vor 3 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Sartorius vz gewesen.
Vor 3 Jahren wurden Sartorius vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Sartorius vz-Anteile bei 346.60 EUR. Wer vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Sartorius vz-Aktie investiert hat, hat nun 28.852 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’013.85 EUR, da sich der Wert eines Sartorius vz-Anteils am 24.08.2026 auf 243.10 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 29.86 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius vz belief sich zuletzt auf 15.01 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
21.08.26
|XETRA-Handel: TecDAX liegt zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Freundlicher Handel: Am Nachmittag Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Optimismus in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im TecDAX (finanzen.ch)
|
21.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX mittags in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|20.08.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|20.08.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|20.08.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.07.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Handel zeigt sich freundlich. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich im Plus. Die asiatischen Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen.