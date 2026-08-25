TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sartorius vz von vor 3 Jahren angefallen

Vor 3 Jahren wurden Sartorius vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Sartorius vz-Anteile bei 346.60 EUR. Wer vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Sartorius vz-Aktie investiert hat, hat nun 28.852 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’013.85 EUR, da sich der Wert eines Sartorius vz-Anteils am 24.08.2026 auf 243.10 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 29.86 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius vz belief sich zuletzt auf 15.01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch