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PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006

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Performance unter der Lupe 17.09.2026 10:02:07

TecDAX-Papier PVA TePla-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PVA TePla von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen PVA TePla-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

PVA TePla
27.40 CHF -0.54%
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Das PVA TePla-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 34.15 EUR wert. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 292.826 PVA TePla-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2026 auf 29.46 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’626.65 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 13.73 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für PVA TePla eine Börsenbewertung in Höhe von 588.81 Mio. Euro. Die PVA TePla-Aktie wurde am 21.06.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des PVA TePla-Anteils belief sich damals auf 10.70 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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