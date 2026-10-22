PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
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22.10.2026 10:02:03
TecDAX-Papier PVA TePla-Aktie: So viel hätte eine Investition in PVA TePla von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen PVA TePla-Investment gewesen.
Die PVA TePla-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2.51 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 399.042 PVA TePla-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’098.96 EUR, da sich der Wert einer PVA TePla-Aktie am 21.10.2026 auf 30.32 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1’109.90 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für PVA TePla eine Börsenbewertung in Höhe von 614.91 Mio. Euro. Am 21.06.1999 wurden PVA TePla-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt des PVA TePla-Papiers wurde der Erstkurs mit 10.70 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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