TecDAX-Papier PVA TePla-Aktie: So viel hätte eine Anlage in PVA TePla von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der PVA TePla-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das PVA TePla-Papier bei 29.78 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das PVA TePla-Papier investiert hätte, hätte er nun 3.358 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der PVA TePla-Aktie auf 29.94 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100.54 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 0.54 Prozent.

Am Markt war PVA TePla jüngst 631.07 Mio. Euro wert. Das PVA TePla-Papier wurde am 21.06.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der PVA TePla-Aktie belief sich damals auf 10.70 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch