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Investmentbeispiel 15.10.2026 10:02:02

TecDAX-Papier OHB SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OHB SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in OHB SE-Aktien gewesen.

OHB
156.67 CHF -2.05%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem OHB SE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 18.69 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 53.500 OHB SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’255.57 EUR, da sich der Wert eines OHB SE-Papiers am 14.10.2026 auf 173.00 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 825.56 Prozent angewachsen.

Am Markt war OHB SE jüngst 3.25 Mrd. Euro wert. Die OHB SE-Aktie wurde am 13.03.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des OHB SE-Papiers lag damals bei 10.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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