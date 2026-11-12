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|Lukrative OHB SE-Investition?
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12.11.2026 10:02:04
TecDAX-Papier OHB SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in OHB SE von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die OHB SE-Aktie Investoren gebracht.
Am 12.11.2016 wurde das OHB SE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das OHB SE-Papier bei 18.65 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 536.133 OHB SE-Aktien. Die gehaltenen OHB SE-Papiere wären am 11.11.2026 113’392.06 EUR wert, da der Schlussstand 211.50 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1’033.92 Prozent angewachsen.
OHB SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.32 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der OHB SE-Aktie fand am 13.03.2001 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des OHB SE-Papiers lag damals bei 10.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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