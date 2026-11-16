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16.11.2026 10:02:16
TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordex-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nordex-Aktie Investoren gebracht.
Die Nordex-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Nordex-Papier bei 27.22 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Nordex-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36.738 Nordex-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Nordex-Aktie auf 41.20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’513.59 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 51.36 Prozent.
Der Marktwert von Nordex betrug jüngst 9.76 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Nordex-Aktie fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Nordex-Aktie lag beim Börsengang bei 9.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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