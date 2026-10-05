Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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05.10.2026 10:02:19
TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Nordex eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 05.10.2021 wurde die Nordex-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 12.55 EUR. Wer vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Nordex-Aktie investiert hat, hat nun 79.669 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.10.2026 3’057.69 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38.38 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 205.77 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Nordex betrug jüngst 9.09 Mrd. Euro. Am 02.04.2001 wagte die Nordex-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des Nordex-Anteils belief sich damals auf 9.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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