TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Nordex-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Nordex-Papier bei 17.81 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.614 Nordex-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 241.28 EUR, da sich der Wert eines Nordex-Anteils am 06.11.2026 auf 42.98 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 141.28 Prozent vermehrt.

Nordex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10.18 Mrd. Euro gelistet. Die Nordex-Aktie wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Das Nordex-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 9.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch