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09.11.2026 10:02:21
TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nordex-Aktie Anlegern gebracht.
Nordex-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Nordex-Papier bei 17.81 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.614 Nordex-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 241.28 EUR, da sich der Wert eines Nordex-Anteils am 06.11.2026 auf 42.98 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 141.28 Prozent vermehrt.
Nordex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10.18 Mrd. Euro gelistet. Die Nordex-Aktie wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Das Nordex-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 9.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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