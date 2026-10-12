TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Nordex-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 22.35 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Nordex-Aktie investiert, befänden sich nun 447.470 Nordex-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15’849.37 EUR, da sich der Wert eines Nordex-Papiers am 09.10.2026 auf 35.42 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 58.49 Prozent.

Der Marktwert von Nordex betrug jüngst 8.39 Mrd. Euro. Die Nordex-Aktie wurde am 02.04.2001 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Nordex-Anteils bei 9.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch