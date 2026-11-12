TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor einem Jahr gekostet

Vor 1 Jahr wurden Nemetschek SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 93.35 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die Nemetschek SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.071 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 64.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68.99 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 31.01 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Nemetschek SE zuletzt 7.43 Mrd. Euro wert. Am 10.03.1999 fand der erste Handelstag der Nemetschek SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Nemetschek SE-Papier bei 75.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch