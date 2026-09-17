TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Nemetschek SE-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 105.40 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Nemetschek SE-Aktie investiert, befänden sich nun 9.488 Nemetschek SE-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Nemetschek SE-Papiere wären am 16.09.2026 565.46 EUR wert, da der Schlussstand 59.60 EUR betrug. Damit wäre die Investition 43.45 Prozent weniger wert.

Nemetschek SE war somit zuletzt am Markt 6.90 Mrd. Euro wert. Am 10.03.1999 fand der erste Handelstag des Nemetschek SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Nemetschek SE-Anteils belief sich damals auf 75.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch