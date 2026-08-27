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Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

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Investmentbeispiel 27.08.2026 10:02:02

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Nemetschek SE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Nemetschek
66.75 CHF 9.79%
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Heute vor 3 Jahren wurde die Nemetschek SE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 61.26 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Nemetschek SE-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16.324 Nemetschek SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’061.05 EUR, da sich der Wert eines Nemetschek SE-Anteils am 26.08.2026 auf 65.00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6.11 Prozent erhöht.

Nemetschek SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7.61 Mrd. Euro. Die Nemetschek SE-Aktie ging am 10.03.1999 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs der Nemetschek SE-Aktie bei 75.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Nemetschek Group
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