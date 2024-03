TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Nemetschek SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 51.70 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 19.342 Nemetschek SE-Aktien. Die gehaltenen Nemetschek SE-Aktien wären am 13.03.2024 1’684.72 EUR wert, da der Schlussstand 87.10 EUR betrug. Mit einer Performance von +68.47 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Nemetschek SE belief sich jüngst auf 10.16 Mrd. Euro. Am 10.03.1999 wurden Nemetschek SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Nemetschek SE-Papiers auf 75.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch