TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel wäre ein Investment in Kontron von vor 5 Jahren heute wert

Heute vor 5 Jahren wurde das Kontron-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Kontron-Papier an diesem Tag 21.38 EUR wert. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 467.727 Kontron-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’037.42 EUR, da sich der Wert eines Kontron-Papiers am 07.09.2026 auf 21.46 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0.37 Prozent angezogen.

Kontron wurde am Markt mit 1.37 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch