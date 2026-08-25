Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
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25.08.2026 10:02:17
TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor einem Jahr verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Kontron-Investment verlieren können.
Die Kontron-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Kontron-Aktie an diesem Tag bei 24.28 EUR. Bei einem Kontron-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.119 Kontron-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Kontron-Aktie auf 21.84 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 89.95 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10.05 Prozent abgenommen.
Kontron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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