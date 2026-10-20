Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
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20.10.2026 10:02:12
TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kontron-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in Kontron-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit Kontron-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 25.86 EUR. Bei einem Kontron-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 386.698 Kontron-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Kontron-Papiers auf 20.02 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’741.69 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22.58 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Kontron belief sich zuletzt auf 1.25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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