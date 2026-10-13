Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
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13.10.2026 10:02:21
TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kontron-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Kontron-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Kontron-Papier statt. Zum Handelsende stand die Kontron-Aktie an diesem Tag bei 9.63 EUR. Bei einem Kontron-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 103.831 Kontron-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.10.2026 2’107.78 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20.30 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 110.78 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Kontron betrug jüngst 1.26 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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