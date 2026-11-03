TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die Kontron-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Kontron-Papier bei 20.28 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Kontron-Papier investiert hätte, befänden sich nun 49.310 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.11.2026 1’010.85 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20.50 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 1.08 Prozent gleich.

Kontron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.24 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch