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|Kontron-Investment im Blick
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03.11.2026 10:02:17
TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Kontron eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde die Kontron-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Kontron-Papier bei 20.28 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Kontron-Papier investiert hätte, befänden sich nun 49.310 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.11.2026 1’010.85 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20.50 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 1.08 Prozent gleich.
Kontron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.24 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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