TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde die JENOPTIK-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 28.76 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die JENOPTIK-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34.771 JENOPTIK-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 41.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’439.50 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +43.95 Prozent.

JENOPTIK markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch