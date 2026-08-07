JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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07.08.2026 10:02:29
TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in JENOPTIK-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden JENOPTIK-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 29.80 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das JENOPTIK-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 335.570 JENOPTIK-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’885.91 EUR, da sich der Wert eines JENOPTIK-Papiers am 06.08.2026 auf 38.40 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28.86 Prozent angewachsen.
Am Markt war JENOPTIK jüngst 2.23 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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