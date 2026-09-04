JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
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04.09.2026 10:02:29
TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in JENOPTIK-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades JENOPTIK-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die JENOPTIK-Anteile bei 30.90 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das JENOPTIK-Papier investiert hätte, hätte er nun 3.236 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 126.54 EUR, da sich der Wert eines JENOPTIK-Anteils am 03.09.2026 auf 39.10 EUR belief. Mit einer Performance von +26.54 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
JENOPTIK wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.23 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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