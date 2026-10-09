TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden JENOPTIK-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 16.01 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 624.610 JENOPTIK-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 08.10.2026 25’259.21 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 40.44 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 152.59 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von JENOPTIK bezifferte sich zuletzt auf 2.36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch